Украинский боксер Далакян проведет защиту чемпионского титула в нестандартном месте

Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA украинец Артем Далакян (18-0, 13 КО) проведет свою третью защиту пояса.

Украинец встретится с официальным претендентом из Таиланда Саравутом Таворнхамом (20-1, 15 КО) 15 июня.

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Бой состоится в Киеве на вертолетной площадке КВЦ "Парковый".

Также в рамках вечера бокса в ринг выйдут Игорь Кудрицкий, Тимур Бриков, Игорь Магурин, Владислав Мельник и боксеры из Европы и Таиланда. Бой Кудрицкого против Джамала Усманова будет за вакантный пояс чемпиона Украины.

Билеты на вечер бокса стоят от 100 до 1200 гривен.

Артем Далакян последний бой провел 15-го декабря 2018 года. Он уверенно защитил свой титул в бою против Грегорио Леброна (21-4, 16 КО).

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