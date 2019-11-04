Украинский боксер Глазков после поражения в чемпионском бою работает дальнобойщиком в США

В 2016 году Украина могла получить на одного чемпиона мира по боксу больше. Завоевать титул IBF в тяжелом весе мог Вячеслав Глазков. Но он проиграл. И теперь работает дальнобойщиком в США.

Уроженец Луганска имел довольно неплохую карьеру. В 2008 году на Олимпиаде в Пекине занял третье место. Все из-за травмы, которая помешала ему выйти на полуфинальный поединок. После этого решил перейти в профессионалы. Там он провел 23 поединка.

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В 22 поединках Глазков одержал 22 победы. Еще один бой закончился вничью. Поэтому к началу 2016 года он приблизился к чемпионскому бою. Соперником Глазкова был американец Чарльз Мартин, а на кону боя стоял вакантный титул в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Но уже в начале поединка Глазков порвал крестообразную связку коленного сустава и не смог продолжить бой. Ему было засчитано поражение техническим нокаутом.

После такой травмы он еще мог вернуться на ринг. Однако во время пробежки Вячеслав порвал мениск и осенью 2016 снова лег под нож. А после этого принял решение завершить свою боксерскую карьеру. Глазкову на тот момент было 32 года.

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По данным Champion.com.ua, Вячеслав Глазков уже третий год работает дальнобойщиком в США. Грузовик и дом в США он купил на гонорар с чемпионского боя (за этот бой украинец получил 800 тысяч долларов). Отметим, что в США работа водителя-дальнобойщика является высокооплачиваемой. Глазков зарабатывает около 10 тысяч долларов в месяц.

При этом после завершения спортивной карьеры Глазков значительно сократил круг своего общения и не поддерживает связей практически ни с кем из своих друзей.

По версии авторитетного боксерского портала boxrec.com Вячеслав Глазков занимает 7 место в рейтинге лучших украинских боксеров-профессионалов независимо от весовых категорий. Впереди только Владимир и Виталий Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Виктор Постол и Сергей Деревянченко. В хэвивейте у Славы четвертое место (впереди – братья Кличко и Усик). Свое место в истории украинского профессионального бокса Глазков уже заслужил. Вопрос, хочет ли он написать еще одну главу в этой истории. Champion.com.ua в ближайшее время попросит самого Вячеслава ответить на этот вопрос.