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Украинский боксер хочет забарать свой пояс у российского чемпиона

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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) хочет провести реванш с чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым (15-0, 15 КО).

Как известно, Гвоздик в бою с Бетербиевым потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере. До этого на его счету было 17 побед.

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Я злой, я голодный, из зала не вылезаю. Хочу в ринг, но пока не пускают. Однако, ситуация такая не только у меня, а у всех сейчас, потому подождем. Двигаюсь только вперед, возьмем реванш у Бетербиева, что я очень хочу сделать. Ему респект, он крутой чемпион, но я хочу с ним побоксировать еще раз,
– заявил Гвоздик.

Экс-чемпион мира также рассказал о том, он должен был вернуться в ринг 30 мая в андеркарте объединительного боя другого украинца – Василия Ломаченко.

"Из-за коронавируса сейчас этот вечер под вопросом и мой бой, в том числе. Top Rank отменили на данный момент все вчера на март и апрель, поэтому не только у меня не понятно с предстоящим поединком, но вообще ничего не ясно по нынешним шоу в США. В соперники, кстати, планировался Джесси Харт, но теперь это уже неактуально", – добавил Александр.

Бой Гвоздика и Бетербиева состоялся в октябре прошлого года. Россиянин победил техническим нокаутом в 12-м раунде.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Гвоздик – Бетербиев Александр Гвоздик Новости Спорта Спорт Бокс
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