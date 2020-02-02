Украинский боксер легко победил россиянина в титульном поединке – видео

Украинский боксер в полусреднем весе Карен Чухаджян в Калининграде (Россия) завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBA. 23-летний Карен уверенно перебоксировал ранее небитого россиянина Сергея Воробьева.

После относительно равного первого раунда, Карен быстро забрал инициативу в свои руки и в дальнейшем только наращивал преимущество.

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Чухаджян успешно перехватывал атаки соперника и хорошо вел работу первым номером, поражая Воробьева сериями ударов.

Скоро выяснилось, что кроме отлаженного джеба, в арсенале Сергея нет примечательных козырей, и поединок все больше становился односторонним.

Судьбу 10-раундового поединка определяли судьи, поскольку Карену не удалось нокаутировать россиянина.

У одного из судей хватило наглости записать в победители Воробьева 96:95. Двое других отдали победу украинцу – 99:91, 96:94.

Раздельное решение судей в пользу Чухаджяна принесло ему победу.

Видео объявления Чухаджяна победителем боя