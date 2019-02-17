Украинский боксер Малиновский стал первым номером рейтинга WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинги разных весовых категорий. Украинский боксер Олег Малиновский (23-0, 7 КО) поднялся на первое место в полулегком весе.

Чемпионом в этой весовой категории остается – Оскар Вальдес (Мексика). После Малиновского вторую строчку удерживает другой мексиканец – Джесси Магдалено.

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Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик продолжает владеть чемпионским поясом в первом тяжелом весе. Временным чемпионом является Кшиштоф Гловацкий (Польша). Первое место у Фирата Арслана из Германии.

Василий Ломаченко продолжает владеть чемпионским титулом в легком весе. В этой категории на первом месте россиянин Роман Андреев. Другой украинец Денис Беринчик на 11 месте.

Во втором легчайшем весе чемпионом является Эмануэль Навварете из Мексики. Филиппинец Альберт Пагар удерживает первое место. Украинец Арнольд Хегай – 8-й.

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