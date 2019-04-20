Украинский боксер мощным нокаутом победил в андеркарте боя Беринчик – Аракава: видео

Украинский средневес Дмитрий Митрофанов (5-0-1, 3 КО) нокаутировал испанца Хорхе Вальехо (7-5, 3 КО) в вечере бокса в Киеве.

Бой проходил в рамках андеркарта боксерского вечера в столичном Дворце спорта, главным событием которого стал поединок между обладателем титула WBO International в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) и японским ветераном Нихито Аракавой (32-6-2, 18 КО).

Читайте также: Как Усик в изнурительных тренировках готовится к дебюту в супертяжах: мотивирующее видео

Бой не получился конкурентным. Митрофанов в первом же раунде показал, что намерен завершить бой досрочно, а испанец, пропуская удар за ударом, дал понять, что долго не продержится. Во втором раунде Митрофанов отправил соперника в нокдаун, а затем нокаутировал.

Для Митрофанова победа стала пятой на профессиональном ринге, причем уже в третий раз украинский боксер побеждает нокаутом. До этой победы последний раз украинец боксировал в феврале, когда единогласным решением судей победил панамца Джеффри Росалес.

Видео нокаута в бою Митрофанов – Вальехо

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram