Украинский боксер мощным нокаутом победил в андеркарте боя Беринчик – Аракава: видео

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Дмитрий Митрофанов
Дмитрий Митрофанов / Фото из открытых источников

Украинский средневес Дмитрий Митрофанов (5-0-1, 3 КО) нокаутировал испанца Хорхе Вальехо (7-5, 3 КО) в вечере бокса в Киеве.

Бой проходил в рамках андеркарта боксерского вечера в столичном Дворце спорта, главным событием которого стал поединок между обладателем титула WBO International в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) и японским ветераном Нихито Аракавой (32-6-2, 18 КО).

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Бой не получился конкурентным. Митрофанов в первом же раунде показал, что намерен завершить бой досрочно, а испанец, пропуская удар за ударом, дал понять, что долго не продержится. Во втором раунде Митрофанов отправил соперника в нокдаун, а затем нокаутировал.

Для Митрофанова победа стала пятой на профессиональном ринге, причем уже в третий раз украинский боксер побеждает нокаутом. До этой победы последний раз украинец боксировал в феврале, когда единогласным решением судей победил панамца Джеффри Росалес.

Видео нокаута в бою Митрофанов – Вальехо

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Теги: Новости Спорта Денис Беринчик Спорт Бокс
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