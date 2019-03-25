Украинский боксер одержал 13-ю подряд досрочную победу на профи-ринге: видео

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Сергей Богачук
Сергей Богачук

Украинский боксер Сергей Богачук, который выступает в первом среднем весе, одержал 13-ю подряд досрочную победу на профессиональном ринге.

На этот раз украинец, известный под фамилией "El Flaco", уже в третьем раунде отправил в нокаут Клоетиса "Муки" Пендервиса (21-5-2, 9 КО). Бой состоялся в Лос-Анджедесе в клубе The Avalon in Hollywood.

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Бой должен был длиться восемь раундов, но уже с самого начала Пандеравис неоднократно оказывался на ринге. Поэтому в третьем раунде, когда американец дважды подряд оказался в нокдауне, судья решил остановить бой.

 

 

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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