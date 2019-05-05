Украинский боксер официально может встретиться со звездным Саулем Альваресом в титульном бою

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Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко / facebook.com/sergey.derevyanchenko

Украинский боксер Сергей Деревянченко в ближайшее время может встретиться со звездным мексиканским боксером Саулем Альваресом, который владеет тремя титулами по версиям WBC, WBA и IBF в среднем весе.

Причиной является то, что мексиканец Альварес победил американца Даниэля Джейкобса и теперь владеет поясом IBF.

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Официальным претендентом на пояс Международной боксерской организации (IBF) является Сергей Деревянченко. Звание претендента Деревянченко одержал в поединке против Джека Кулкая.

После той встречи 33-летний боксер заявил, что теперь хочет драться с лучшими боксерами своего дивизиона.

Таким образом, команда украинца вскоре может потребовать бой против Канело. Тот накануне сообщил, что готов драться с любым соперником.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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