Украинский боксер официально может встретиться со звездным Саулем Альваресом в титульном бою
Украинский боксер Сергей Деревянченко в ближайшее время может встретиться со звездным мексиканским боксером Саулем Альваресом, который владеет тремя титулами по версиям WBC, WBA и IBF в среднем весе.
Причиной является то, что мексиканец Альварес победил американца Даниэля Джейкобса и теперь владеет поясом IBF.
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Официальным претендентом на пояс Международной боксерской организации (IBF) является Сергей Деревянченко. Звание претендента Деревянченко одержал в поединке против Джека Кулкая.
После той встречи 33-летний боксер заявил, что теперь хочет драться с лучшими боксерами своего дивизиона.
Таким образом, команда украинца вскоре может потребовать бой против Канело. Тот накануне сообщил, что готов драться с любым соперником.