Украинский боксер опубликовал видео бегства от полицейских в США из-за нарушения карантина

Украинский боксер Иван Редкач живет и тренируется в США. Но и там продолжает привлекать к себе внимание не только боксерскими боями.

Боксер опубликовал видео в Instagram, где он убегает от полицейских на пляже в Санта-Монике. Правоохранители хотели сделать ему замечание за то, что он нарушил правила карантина. Но им не удалось догнать украинца.

"Я, если что, быстро бегаю", – подписал видео Иван Редкач.

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Стоит отметить, что США занимает первое место по количеству инфицированных в мире – более 506 тысяч человек. От COVID-19 умерло 20 135 людей.

В США объявлен карантин до 30 апреля.

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Чем еще известен Иван Редкач

Иван Редкач на профессиональном ринге провел 30 боев, в которых одержал 23 победы.

26 января 2020 года Иван Редкач дрался с американцем Дэнни Гарсией в поединке за право драться с чемпионом мира по версии WBC. Бой длился 12 раундов, а Редкач проиграл Гарсии решением судей.

Больше, чем сам результат, это бой привлек внимание тем, что в 8-м раунде Редкач укусил соперника, когда боксеры находились в клинче. Сам укус был не сильный, и судья не заметил этот эпизод.

Однако Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк решила наказать украинца. Его дисквалифицировали на один год, а также наложили штраф в размере 10 тысяч долларов. Наказание предусматривало, что боксер откажется от гонорара за этот бой в пользу комиссии.

И все же Атлетическая комиссия решила пересмотреть свое решение после угроз судебных исков. Дисквалификация Ивану Редкачу была сокращена до шести месяцев. Также ему позволили получить гонорар за бой – 300 тысяч долларов. Однако штраф в 10 тысяч долларов оставили в силе.

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