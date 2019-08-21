Украинский боксер отказался подписывать контракт с алкогольным брендом "по религиозным причинам"

Владелец торговой марки "хортица" Евгений Черняк рассказал, как однажды был в шаге от подписания контракта с украинским боксером. Однако тот в последний момент отказался.

Свою историю Черняк рассказал в эфире YouTube-канала Big Money, ведущим которого он является.

"История об одном известном боксере из Украины. Когда мы с ним договаривались о некотором контракте, он сказал: "Знаете, с алкоголем как-то не очень хочет по ряду причин. И поэтому ценник +50%". То есть если бы это был йогурт – это одна цена, а за алкоголь – +50%. И в один момент, когда мы вышли на финальные договоренности, он сказал, "Знаете, вообще не хочется это обсуждать. По ряду причин". "По каким причинам?", спросил я. "Из религиозных". И ровно через неделю я его увидел в рекламе, которая занимается ставками", – рассказал Евгений Черняк.

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Он не назвал боксера, с которым договаривался о сотрудничестве. Однако из известных украинских боксеров с букмекерской конторой имел подписанный контракт Александр Усик.