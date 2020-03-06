Украинский боксер показал, как сбросил 10 килограммов перед боем

Украинский боксер Федор Черкашин 7 марта проведет бой против Патрика Менди. Бой пройдет в среднем весе (до 72,6 килограмма). Поэтому боксеру пришлось сбросить более 10 килограммов, чтобы уложиться в рамки.

Федор Черкашин опубликовал две фотографии, на которых сравнил себя в привычном для себя весе (83,5 килограмма), и незадолго до боя, где он весит на 10 килограммов меньше (73,5 килограмма). При этом боксеру надо было еще "сбросить" 900 граммов перед самым взвешиванием, чтобы уложиться в лимит.

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"Сушка – неотъемлемая часть подготовки. Каждый, конечно, делает это по своему. Но точно не на пирожках", – подписал фото боксер.

Стоит отметить, что в Украине Федор Черкашин является малоизвестным боксером. Хотя он уже провел 15 поединков на профессиональном ринге, выиграв все. Из них десять – досрочно. Однако большинство своих поединков боксер проводит в Польше. Там харьковчанин выступает сразу под двумя флагами: польским и украинским. В субботу, 7 марта, его соперником станет Патрик Менди.

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Кроме Черкашина, в польской Ломже будет драться еще один украинец. Сергей Радченко (7-5-2, 2 КО), который является представителем крузервейта, встретится с бывшим претендентом на чемпионский пояс WBC в хевивейте, Артуром Шпилькой (23-4, 16 КО).