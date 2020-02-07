Украинский боксер получит статус суперчемпиона WBA

Чемпион мира WBA в легчайшем весе Артем Далакян может получить статус суперчемпиона WBA. Для этого Далакяну, который является действующим чемпионом WBA в легчайшем весе, нужно защитить свой пояс 8-го февраля.

Глава Union Boxing Promotion Юрий Рубан сообщил, что Далакян в случае успешной защиты титула в поединке с Хосбером Пересом станет суперчемпионом WBA.

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По словам Рубана, этот статус поможет украинцу в организации объединительных поединков, информирует ua.tribuna.com.

Промоутер Далакяна сообщил, что украинец настроен провести поединок за пояс WBO, который стал вакантным.

Как известно, японец Косеи Танаки сменил весовую категорию, оставив титул вакантным. Первым в рейтинге WBO является Гимел Маграмо, а вторым – Анхель Акоста.

Сейчас в WBO не решили, к кому перейдет титул в наилегчайшем весе.

Украинец Далакян следующий поединок проведет против венесуэльца Хосбера Переса. Бой состоится 8 февраля в Киеве.

Что известно об Артеме Далакяне?

Единственный украинский боксер, который все свои чемпионские защиты провел в Украине. Звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде 24 февраля 2018 года, когда победил американца Брайана Вилорию.