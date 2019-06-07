Украинский боксер Постол не сможет провести бой за титул чемпиона

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Виктор Постол
Виктор Постол

Виктор Постол является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе. Однако чемпионский бой украинцу придется подождать.

Чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе по версии WBC является Хосе Рамирес. И именно против него должен биться Виктор Постол.

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Однако 27-го июля американец проведет бой против обладателя титула WBO Мориса Хукера. На кону будут стоять оба чемпионских пояса. Поединок между двумя боксерами состоится в Арлингтоне и будет транслироваться на платформе DAZN.

Поэтому Постол не сможет провести в ближайшее время чемпионский бой за пояс WBC. Кроме того, у победителя пары Рамирес – Хукер будет определенное время на защиту титула. А поскольку украинец является претендентом только на один пояс, то бой могут отложить из-за защиты титула WBO.

Напомним, Виктор Постол стал обязательным претендентом на чемпионский поединок благодаря победе над французом Мохаммедом Мимуном.

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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