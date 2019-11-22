Украинский боксер Постол официально сразится за титулы WBC и WBO
Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамирес проведет защиту титулов против Виктора Постола. Украинец – обязательный претендент по линии WBC.
О бое Рамиреса с Постолом официально сообщила промоутерская компания Top Rank. Бой состоится 1 февраля в Китае.
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Поединок возглавит кард Top Rank, который будет транслироваться на телеканале ESPN.
Оба боксера уже успели прокомментировать предстоящий бой.
Для меня это большая возможность и честь делить ринг с одним из лучших в дивизионе. Я знаю Рамиреса, мы в прошлом спарринговали. Жду классный бой в Китае,
– сказал украинец.
В то же время Рамирес заявил, что рад провести защиту против Постола. "Честь – сделать это в Китае. Классный опыт. Голоден, как никогда раньше!" – резюмировал американец.
Что известно о Хосе Рамиресе?
Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе. 27-летний американец провел 25 боев на профессиональном ринге и все выиграл.
В активе Хосе 17 побед нокаутом. Последний бой Рамирес провел 27 июля против Мориса Хукера. Это был третий защита титулов для американца и он победил техническим нокаутом в 6 раунде.
Для Постола бой с Рамиресом – это шанс снова завладеть поясом WBC. Виктор завоевал чемпионский титул 3 октября 2015 года, одолев Лукаса Мартина Матиссе.
Уже в следующем поединке украинец проиграл свой титул. В объединительном поединке против чемпиона WBO Теренса Кроуфорда Постол уступил решением судей.
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