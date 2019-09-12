Украинский боксер Постол проведет бой за титулы WBC и WBO: названа новая дата поединка

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Виктор Постол
Виктор Постол / RingSide24

Бой украинского боксера первого полусреднего веса Виктора Постола против чемпиона мира WBC, WBO Хосе Рамиреса не состоится в 2019 году. Боксеры, скорее всего, встретятся в начале 2020 года.

Бой был перенесен из-за травмы руки Рамиреса. По словам промоутера компании Top Rank Боба Арума, Рамирес выйдет на ринг против Постола в субботу, 1 февраля.

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По словам Арума, Рамирес хочет сначала провести бой против украинца, хотя он также может встретиться с претендентом на пояс WBO Джеком Кеттераллом.

Промоутер Рамиреса хочет, чтобы американец после защиты поясов провел поединок против победителя Всемирной боксерской супер серии. В финале встретятся Джош Тейлор и Реджис Прогрейс.

Американец объединил пояса WBC и WBO после победы над земляком Морисом Хукером в конце июля. Он остается непобежденным боксером, одержав 25 побед, 17 из них – нокаутом.

Постол был обладателем пояса WBC в первом полусреднем весе в период 2015-16 годов. В поединке за вакантный титул в октябре 2015 года он победил аргентинца Лукаса Мартина Матисса, но в следующем бою в июле проиграл его американцу Терренсу Кроуфорду.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
Источник: Boxing Scene
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