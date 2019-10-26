Украинский боксер Продан в тяжелом поединке победил валлийца Диксона

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Максим Продан
Максим Продан / boxing-mma.com

В итальянском Милане в пятницу, 25 октября, состоялся вечер бокса, в рамках которого выступил уроженец Украины Максим Продан. Максим защитил титул интернационального чемпиона IBF в полусреднем весе.

Максим Продан не без проблем перебоксировал валлийца Тони Диксона. Боксеры прошли всю дистанцию 10 раундов.

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В итоге двое судей отдали предпочтение Максиму – 97:93 и 98:93, а третий Диксону 96:94.

Для уроженца Украины это уже 18 победа на профессиональном ринге. 14 боев Максим выиграл нокаутом и один его бой завершился ничьей.

Зато Диксон проиграл третий бой в карьере.

Выступающий под флагом Румынии, Максим Продан завоевал пояс в марте 2019 года. В Милане Максим одолел бельгийца Стива Жамойе.

После этого Продан защитил титул, победив Ника Накашидзе.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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