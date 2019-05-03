Украинский боксер проиграл бой за пояс WBC, хотя эффектно отправил соперника в нокдаун: видео

Украинский боксер средней весовой категории Виталий Копиленко (28-2, 16 КО) на вечере бокса в Лас-Вегасе (США) не смог завоевать титул Интернационального чемпиона по версии WBC.

Канадский боксер Стивен Батлер (27-1-1, 23 КО) одержал непростую победу над украинцем и завоевал титул интернационального чемпиона по версии WBC.

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Батлер был близок к досрочному поражению. В 8-м раунде пропустил удар по корпусу и упал, но сумел продолжить бой.

По итогам 10 раундов один из судей насчитал победу украинца 95:94.

WHAT A FIGHT!! @BangBangButler and Vitali Kopylenko go all out for the final round. How do you have it?



Watch LIVE: https://t.co/Z3FC9WbIA9 #GoldenBoyFN pic.twitter.com/NUmDLgHJFE — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) 3 травня 2019 р.

Однако еще двое судей насчитали победу канадца дважды 96:93. Следовательно, украинец проиграл.

Кто такой Виталий Копиленко?35-летний украинский боксер-профессионал. Чемпион мира по версии WBF 2012 года в среднем весе. Чемпион по версии WBF Inter-Continental 2012 года. Чемпион Европы EBU External 2013 года. Всего на профессиональном ринге провел 28 боев, два из которых проиграл.

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