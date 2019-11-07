Украинский боксер проведет бой в Канаде против бывшего чемпиона мира: видео подготовки к бою

7 декабря 2019 года на арене Bell Centre в Монреале Макс Бурсак встретится в ринге с экс-чемпионом мира Давидом Лемье в десятираундовом противостоянии.

К этому поединку Макс готовится в Киеве под руководством Юрия Цыбенко.

"Подготовка началась еще в сентябре. 5 октября мы провели промежуточный поединок с Бекой Мухулишвили, в котором Максим одержал победу. Сейчас Макс завершает третью неделю общей физической подготовки, которая направлена на улучшение функциональных возможностей, а с понедельника переходим к спарринг-сессиям", – отметил тренер Макса Бурсака Юрий Цыбенко.

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Макс Бурсак

Украинский боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории. На профессиональном ринге провел 41 бой, в которых одержал 34 победы (15 побед нокаутом). Еще пять раз он проиграл, а два боя закончились вничью.

"Наша задача на 7 декабря – деклассировать очень непростого соперника, нокаутера. Шансы у нас хорошие, мы в этом уверены, ведь опыта у Макса достаточно. Я понимаю, что будет нелегко, тем более на территории оппонента, но мы будем стараться побеждать Лемье с явным преимуществом", – подытожил Юрий Цыбенко.

Давид Лемье (фр. David Lemieux)

Канадский боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории. Бывший чемпион мира по версии IBF (2015), бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (2017). Не сумел выиграть этот титул, проиграв его Геннадию Головкину.



Провел 44 боя, в которых одержал 40 побед (34 – досрочно). В 4 поединках потерпел поражение.