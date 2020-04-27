Украинский боксер проведет бой за титулы WBC и WBO: новая дата поединка

Украинский боксер Виктор Постол должен провести бой с чемпионом мира по версиям WBC и WBO Хосе Рамиресом. Из-за пандемии COVID-19 бой дважды перенесли. Сначала поединок должен был пройти в Китае, а затем его перенесли в США.

Руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал предварительную дату боя, информирует Boxingnews 24.

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Мы надеемся устроить этот бой, который станет главным противостоянием в первом среднем весе, где-то в июле,

– сказал Арум.

По словам Арума, Top Rank планирует проводить по четыре боя в рамках одного вечера бокса. "Количество боев необходимо свести к минимуму, чтобы обеспечить безопасность бойцов ради общего блага", – заявил промоутер.

Он также рассказал, что судьи не смогут находиться непосредственно возле рингсайда.

"Нам придется внести много изменений, но мы будем усердно работать над тем, чтобы устроить эти потрясающие поединки", – резюмировал Боб Арум.

Бой Постол – Рамирес должен был пройти 2 февраля в Китае, однако из-за вспышки коронавируса его перенесли в США на май.

В США также резко начало расти количество случаев заражения COVID-19, поэтому бой вынужденно перенесли на неопределенный срок.

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Путь Постола к титульному бою

Виктор уже был чемпионом мира по версии WBC в период 2015-16 годов. В поединке за вакантный титул в октябре 2015 года он победил аргентинца Лукаса Мартина Матисса.

В следующему бою в июле Виктор проиграл титул знаменитому американцу Терренсу Кроуфорду.

27 апреля 2019 года Постол победил француза Мохаммеда Мимуни в поединке за право сразиться с чемпионом WBC.

Впоследствии организация обязала Рамиреса как чемпиона WBC провести защиту титула.

Что известно о Рамиресе?Чемпион мира по версиям WBC и WBO. 27-летний американец провел 25 боев на профессиональном ринге и все выиграл. Предыдущий бой Рамирес провел 27 июля 2019 года против Мориса Хукера. Это была третья защита титулов для американца и он победил техническим нокаутом в 6 раунде.

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