Известный украинский боксер проведет следующий бой в России: дата

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Арнольд Хегай
Арнольд Хегай / Фото из открытых источников

Украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай (14-0-1, 9 КО) получил дату и место проведения своего следующего боя.

Первый бой Хегая в 2019 году состоится 30 марта во Владимире (Россия), сообщает Luckypunch.net.

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Соперник украинца в 8-раундовом поединке еще неизвестен. Вероятно, Хегай проведет разминочный бой для сохранения своей позиции в топ-15 рейтинга WBA в полулегком весе. В рейтинге WBO Хегай занимает восьмое место.

Спорт 24 писал, что Хегай в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года – в Филадельфии украинец единогласным решением судей (79:72, 77:74 и 77:74) разобрался с Хорхе Диасом (19-6-1, 10 КО) .

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
Источник: 24 Канал
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