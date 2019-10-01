Украинский боксер Сергей Деревянченко провел открытую тренировку на улице в Нью-Йорке: фото

Украинский боксер Сергей Деревянченко готовится к чемпионскому бою против Геннадия Головкина. Оба боксера выйдут на ринг в борьбе за чемпионские пояса IBF и IBO в среднем весе.

Боксер, который живет и тренируется в США, провел открытую тренировку в Нью-Йорке. Именно здесь в субботу, 5 октября, состоится бой против Головкина.

Читайте также: Планирую показать миру, что я следующая суперзвезда из Украины, – Деревянченко

При этом сама тренировка состоялась на улице возле "Мэдисон Сквер Гарден", где и состоится бой.