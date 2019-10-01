Украинский боксер Сергей Деревянченко провел открытую тренировку на улице в Нью-Йорке: фото

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Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко

Украинский боксер Сергей Деревянченко готовится к чемпионскому бою против Геннадия Головкина. Оба боксера выйдут на ринг в борьбе за чемпионские пояса IBF и IBO в среднем весе.

Боксер, который живет и тренируется в США, провел открытую тренировку в Нью-Йорке. Именно здесь в субботу, 5 октября, состоится бой против Головкина.

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При этом сама тренировка состоялась на улице возле "Мэдисон Сквер Гарден", где и состоится бой.

 

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Теги: Спорт Сергей Деревянченко Деревянченко – Головкин Бокс
Источник: 24 канал
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