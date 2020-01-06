Украинский боксер Шелестюк поддержал Австралию из-за лесных пожаров: фото
Украинский боксер Тарас Шелестюк посочувствовал Австралии, которая из-за лесных пожаров понесла огромные потери.
Об этом непобедимый Шелестюк написал в своем Instagram.
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Как известно, непобедимый украинец 31 января в Шривпорте (штат Луизиана) проведет бой в рамках серии ShoBox: The New Generation.
Имя соперника Шелестюка по 10-раундовому поединку еще неизвестно, но бой Тараса станет вторым главным событием вечера бокса и попадет в трансляцию на кабельном телеканале Showtime.
Страшные пожары в Австралии: основное
- Масштабные пожары в Австралии продолжаются с середины октября. С начала года пожары уничтожили почти 400 домов в Новом Южном Уэльсе и несколько десятков – в Виктории.
- Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория остались без электричества. В регионе – чрезвычайное положение, проводится принудительная эвакуация.
- По данным Национальной службы пожарной охраны штата Новый Южный Уэльс, в штате бурлит 146 пожаров, из которых 65 не прекращаются. В воскресенье, 5 декабря, около 2 тысяч 700 пожарных боролись с пламенем.
- По последним данным, в результате пожаров в Австралии погибли 24 человека. Австралийские ученые заявляют, что в огне могли пострадать в 500 миллионов животных.
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