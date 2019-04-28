Украинский боксер Сиренко эффектным нокаутом в первом раунде победил соперника: видео

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Владислав Сиренко
Владислав Сиренко

Непобедимый украинский тяжеловес Владислав Сиренко сделал еще один шаг к элите мирового бокса. На этот раз он завоевал титул German International Haevyweiht.

Противостоял 23-летнему украинцу Владиславу Сиренко 33-летний Леандро Даниэль Робутти. Но назвать это боем равных соперников нельзя.

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Еще в первом раунде Сиренко поймал аргентинца серией ударов. После одного точного удара в голову Робутти уже падал. Поэтому второй удар от украинца просто добил соперника. Оппонент Сиренко около трех минут не мог встать после окончания боя.

До этого Владислав Сиренко уже выиграл титул чемпиона WBF International.

Стоит добавить, что в этот же вечер бокса в немецком Карлсруэ украинский супертяж Александр Захожий техническим нокаутом в 8 раунде победил аргентинца Мариано Рубена Диаса.

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
Источник: 24 канал
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