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Украинский боксер Сиренко поборется за чемпионский титул с бывшим соперником Усика

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Влад Сиренко / Сегодня

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) узнал дату и место своего следующего поединка. Боксер вернется в ринг 28 марта в немецком Карлсруэ.

Соперником Сиренко станет опытный южноафриканец, экс-обладатель пояса WBC International Silver Джонни Мюллер (21-9-2, 14 КО), пишет Luckypunch.net. Он известен украинской публике по бою против Александра Усика в 2015 году.

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На кону поединка между Сиренко и Мюллером будет стоять вакантный титул WBC Asia в супертяжелом весе.

Стоит отметить, что Сиренко уже владеет тремя чемпионскими поясами – WBF International, German International и EBP. Поэтому в этом бою он может получить четвертый титул.

К слову, другой украинский супертяж Александр Пришедших (13-0, КО) в этом же вечере должен провести бой за пояс WBC Francophone. А Петр Иванов (11-0-2, 7 КО) в Карлсруэ проведет бой за титул WBC International Silver.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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