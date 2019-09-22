Украинский боксер Славинский нокаутировал соперника в третьем раунде: видео

42 Читати новину українською
Виктор Славинский
Виктор Славинский / facebook.com/groups/Ukrainian.Boxing

В Калифорнии (США) 22 сентября в большом вечере бокса от Premier Boxing Champions выступил перспективный украинский боксер Виктор Славинский. Противником Виктора стал 25-летний американский боксер Джесус Агинага.

Славинский, который выступает во втором полулегком весе, сумел одержать уверенную победу. Победа стала шестой досрочной для украинца.

 Смотрите также: Россиянин Петров, бросивший вызов Ломаченко, нокаутировал соперника во втором раунде: видео

Поединок завершился уже в 3 раунде, когда Славинский ударом по корпусу нокаутировал американца.

 

 

Відео яскравого нокауту по печінці від Віктора Славінського

Відео яскравого нокауту по печінці від Віктора Славінського, у бою проти Джесуса Агінаги ---------------------------------------------------------------------------------------------- Партнер Ukrainian Boxing Arena - Ukrainian Boxing Group: Слава Україні!

Опубліковано Ukrainian Boxing Arena Неділя, 22 вересня 2019 р.

Таким образом, Виктор Славинский получил свою девятую победу. Еще один бой украинца завершился ничьей.

29-летний Славинский – бывший участник полупрофессиональной команды "Украинские атаманы", чемпион мира 2016 года среди профессионалов по кикбоксингу К-1.

blog_ava
Куда пойти в Киеве в сентябре: афиша самых интересных событий
сегодня
1245
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
сегодня 12:28 "Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
115
"Интер" обыграл "красных дьяволов" в миланском дерби и вернул первое место в Серии А: видео
сегодня 11:04 "Интер" обыграл "красных дьяволов" в миланском дерби и вернул первое место в Серии А: видео
61
"Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде", пропустив гол на 63 секунде: видео
сегодня 08:17 "Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде", пропустив гол на 63 секунде: видео
255
Сын Коломойского сыграл официальный матч за "Днепр", сам олигарх был на матче: фото
21 сентября 17:59 Сын Коломойского сыграл официальный матч за "Днепр", сам олигарх был на матче: фото
452
"Олимпик" в большинстве победил "Львов" в битве аутсайдеров УПЛ: видео
21 сентября 16:20 "Олимпик" в большинстве победил "Львов" в битве аутсайдеров УПЛ: видео
67
Новости
Больше новостей
Залиште відгук