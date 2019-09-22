Украинский боксер Славинский нокаутировал соперника в третьем раунде: видео

В Калифорнии (США) 22 сентября в большом вечере бокса от Premier Boxing Champions выступил перспективный украинский боксер Виктор Славинский. Противником Виктора стал 25-летний американский боксер Джесус Агинага.

Славинский, который выступает во втором полулегком весе, сумел одержать уверенную победу. Победа стала шестой досрочной для украинца.

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Поединок завершился уже в 3 раунде, когда Славинский ударом по корпусу нокаутировал американца.

Відео яскравого нокауту по печінці від Віктора Славінського Відео яскравого нокауту по печінці від Віктора Славінського, у бою проти Джесуса Агінаги ---------------------------------------------------------------------------------------------- Партнер Ukrainian Boxing Arena - Ukrainian Boxing Group: Слава Україні! Опубліковано Ukrainian Boxing Arena Неділя, 22 вересня 2019 р.

Таким образом, Виктор Славинский получил свою девятую победу. Еще один бой украинца завершился ничьей.

29-летний Славинский – бывший участник полупрофессиональной команды "Украинские атаманы", чемпион мира 2016 года среди профессионалов по кикбоксингу К-1.