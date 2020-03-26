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Украинский боксер сменил гражданство, но пообещал выходить на ринг с двумя флагами

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24-летний украинский боксер среднего веса Федор Черкашин сменил гражданство.

Перспективный боксер получил польский паспорт, но обещает выходить на ринг с флагами обоих государств.

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Карта поляка позволяла мне получить польское гражданство. На данный момент я уже являюсь гражданином Польши. Две недели назад я сдал экзамен и получил паспорт. После боя с Мэнди я официально об этом сказал на польском телевидении. Флаг Польши у меня всегда будет присутствовать на боях. Но также сказал, что у меня всегда будет и флаг Украины, который поднимали на моих боях с самого детства. Я честно об этом сказал, и поляки это нормально восприняли,
– сказал Черкашин в интервью Sport.ua.

В Украине Федор Черкашин малоизвестный боксер. Хотя он уже провел 16 поединков на профессиональном ринге, выиграв все. Из них одиннадцать – досрочно. Однако большинство своих поединков боксер проводит в Польше.

В рейтинге боксеров среднего веса на сайте boxrec.com он занимает 27 место в мире. Лидируют в этом весе Сауль Альварес и Геннадий Головкин, а в первую десятку также входит Сергей Деревянченко.


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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Новости Польши Бокс
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