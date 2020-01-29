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Украинский боксер Виктор Вихрист решил отказаться от Олимпиады ради профессиональной карьеры

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Виктор Вихрист / ecboxpromotion.de

Один из лучших боксеров-любителей Украины Виктор Вихрист решил начать профессиональную карьеру. При этом сделать это он решил перед Олимпиадой-2020, где мог бы побороться за медаль.

Виктор Вихрист является чемпионом Европы-2017 года и победителем Европейских игр-2019 года. Поэтому был одним из претендентов на то, чтобы получить для Украины олимпийское золото в Токио-2020. Зато боксер подписал контракт с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion. Информация о подписании соглашения опубликована на сайте компании.

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При этом на профессиональном ринге боксер будет выступать не под своей фамилией, а как Виктор Фауст.

Самого боксера на сайте сравнивают с Кличко.

"Я счастлив быть здесь, в прекрасном городе Гамбурге. Предложение было настолько потрясающим, что я решил сделать этот шаг. Я очень доволен тем, что меня сравнивают с Кличко. Это также стимул работать старательно, чтобы в какой-то момент стать даже лучше него", – заявил Виктор Вихрист.

Менеджером Вихриста стал бывший чемпион мира по версии WBA украинец Андрей Котельник. По словам Котельника, у Вихриста есть потенциал, чтобы выйти на вершину в супертяжелом дивизионе. Цель украинца – стать чемпионом мира.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Олимпиада-2020 Бокс
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