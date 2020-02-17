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Украинский боксер выступит в андеркарде финального боя WBSS Бриедис – Дортикос

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Дмитрий Безус выступит в андеркарде финала WBSS

Украинский боксер-тяжеловес Дмитрий Безус проведет поединок в андеркарде финала Всемирной суперсерии бокса в тяжелом весе.

Украинец, для которого это будет лишь третий бой на профессиональном ринге (он одержал две победы, одну из которых – досрочно), сразится с представителем Греции Мариосом Колласом.

К слову: Хочется добиваться успеха и развиваться. А быть запасным вариантом я не хотел, – Виктор Вихрист

Этот бой состоится на "Арене Рига" 21 марта. Он станет одним из боев перед финалом WBSS, в котором сойдутся Майрис Бриедис и Юньер Дортикос.

Стоит напомнить, что оба боксера и до этого выступали в WBSS. Тогда оба боксера уступили в полуфинале. Бриедис проиграл Александру Усику, потеряв титул WBC в первом тяжелом весе. Дортикос же проиграл Мурату Гассиеву свой титул чемпиона WBA. Впоследствии в финале Усик победил Гассиева и завоевал все четыре чемпионских пояса – WBC, WBO, WBA и IBF, став абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Когда Усик перешел в хэвивейт, Бриедис сумел выиграть титул WBO. Дортикос же вернул себе звание чемпиона мира по версии IBF.

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Бокс
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