24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Украинский боксер заявил, что его задержали на границе с Россией перед боем

18 Читати новину українською
Карен Чухаджян / facebook.com/Ukrainian-Boxing-Arena

Украинский боксер Карен Чухаджян прокомментировал победу над россиянином Сергеем Воробьевым. 23-летний украинский полусредневес рассказал, что его задержали на границе с Россией.

По словам украинца, на границе ему задавали много вопросов. Однако боксер не имеет претензий к организации поединка в Калининграде (Россия).

Читайте также: Украинский боксер легко победил россиянина в титульном поединке: видео

На границе меня задержали и задавали много вопросов, а в целом в России меня встретили хорошо. Турнир был организован на самом высоком уровне. О политике я говорить не буду,
– цитируют Чухаджяна "Факты".

Чухаджян уверенно победил Сергея Воробьева решением судей. По словам Карена, его удивило, что эксперты называли его аутсайдером.

"Я сделал работу и забрал свой титул. Для меня это не сенсация, я ехал сюда побеждать. Я был удивлен, когда увидел букмекерские котировки. Считал себя фаворитом этого поединка: у меня больше боев, побед, нокаутов. Я не понимаю, почему были такие котировки. Я разбил Воробьева почти во всех раундах", – сказал украинец.

Несмотря на то, что Карен доминировал на протяжении всего поединка, один из судей отдал победу россиянину. Чухаджян заявил, что не удивлен судейством.

Честно говоря, не удивился, что один судья отдал победу Воробьеву. Никогда не нужно забывать о домашнем судействе. А когда объявили решение второго судьи, то все все поняли,
– резюмировал Чухаджян.

Бой Чухаджян – Воробьев стал главным событием вечера бокса на арене "Янтарный" в Калининграде.

Годовщина смерти Андрея Кузьменко: кого мы потеряли
сегодня
7022
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Бокс Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
1 февраля 17:49 Баскетболист сборной Украины сделал девушке предложение в перерыве Матча всех Звезд – видео
Юрій Семенюк 195
1 февраля 14:55 Мирону Маркевичу – 69: самые интересные фразы легендарного тренера
Михайло Гема 191
1 февраля 12:13 Леброн Джеймс расплакался во время поминальной церемонии по Коби Брайанту – видео
Юрій Семенюк 290
1 февраля 09:33 Украинский боксер Шелестюк победил аргентинца Верона и продолжил свою невероятную серию
Ігор Саджениця 836
31 января 21:18 Беринчик сделал фото в олимпийке с надписью "Москва 1980" и показал подготовку к бою – видео
Юрій Семенюк 193
Новости
Больше новостей
Залиште відгук