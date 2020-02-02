Украинский боксер заявил, что его задержали на границе с Россией перед боем

Украинский боксер Карен Чухаджян прокомментировал победу над россиянином Сергеем Воробьевым. 23-летний украинский полусредневес рассказал, что его задержали на границе с Россией.

По словам украинца, на границе ему задавали много вопросов. Однако боксер не имеет претензий к организации поединка в Калининграде (Россия).

Читайте также: Украинский боксер легко победил россиянина в титульном поединке: видео

На границе меня задержали и задавали много вопросов, а в целом в России меня встретили хорошо. Турнир был организован на самом высоком уровне. О политике я говорить не буду,

– цитируют Чухаджяна "Факты".

Чухаджян уверенно победил Сергея Воробьева решением судей. По словам Карена, его удивило, что эксперты называли его аутсайдером.

"Я сделал работу и забрал свой титул. Для меня это не сенсация, я ехал сюда побеждать. Я был удивлен, когда увидел букмекерские котировки. Считал себя фаворитом этого поединка: у меня больше боев, побед, нокаутов. Я не понимаю, почему были такие котировки. Я разбил Воробьева почти во всех раундах", – сказал украинец.

Несмотря на то, что Карен доминировал на протяжении всего поединка, один из судей отдал победу россиянину. Чухаджян заявил, что не удивлен судейством.

Честно говоря, не удивился, что один судья отдал победу Воробьеву. Никогда не нужно забывать о домашнем судействе. А когда объявили решение второго судьи, то все все поняли,

– резюмировал Чухаджян.

Бой Чухаджян – Воробьев стал главным событием вечера бокса на арене "Янтарный" в Калининграде.