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Украинский боксер заразился серьезной болезнью во время боя с россиянином: видео

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Карен Чухаджян / facebook.com/Ukrainian-Boxing-Arena

Чемпион WBA International в полусреднем весе, украинец Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) заразился гепатитом А от россиянина Сергея Воробьева, с которым провел последний бой.

Об этом сам боксер написал в Instagram. Бой состоялся 2 февраля в Калининграде.

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Так случилось, что мой карантин начался еще в начале марта, когда меня положили в больницу. Дело в том, что во время боя я заразился гепатитом А (болезнь Боткина). Заразился им от соперника. Скажу сразу, он сам не знал, что болен. Поэтому я не держу зла, ни в чем никого не обвиняю и вас прошу воздержаться от негативных комментариев.

"Сергей написал мне и сказал, что ему жаль, что так получилось. Инкубационный период гепатита А составляет около 21 дня, то есть все это время ты не чувствуешь никаких симптомов и не знаешь, что болеешь. Так было и со мной, около месяца я ни о чем не подозревал. В больнице я пролежал 3 недели. Сейчас уже прошла неделя после моей выписки. Чувствую себя хорошо, пью лекарства, придерживаюсь диеты и восстанавливаю печень", – написал Чухаджян.

Боксер также добавил, что следующий бой состоится не раньше осени, поскольку ему необходимо завершить лечение:

Пока мне запрещены тяжелые физические нагрузки, поэтому следующий бой будет не раньше осени, тем более сейчас бои никто не проводит из-за коронавируса. Моя цель сейчас – восстановиться и вернуться в еще лучшей форме. Я настроен решительно. К счастью, гепатит А полностью излечивается. Еще у меня теперь иммунитет к этой болезни, ищу во всем плюсы.

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  • Поединок прошел в Калининграде и завершился победой Чухаджяна раздельным решением судей.
  • Боксер из Киева завладел поясом WBA International и получил 16-ю победу подряд.

Карен Чухаджян – Сергей Воробьев видеообзор боя

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Здоровье Новости России Новости Спорта Спорт Бокс
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