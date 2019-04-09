Украинский борец блестяще завоевал награду на чемпионате Европы

Украинский борец вольного стиля Василий Шуптар завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в румынском Бухаресте.

Бронзовый чемпион мира 2015 года завоевал такую же награду в весовой категории до 65 кг.

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На пути к полуфиналу украинец справился с испанцем Хуаном-Пабло Гонсалесом Креспо и итальянцем Абдельлатифа Мансуром.

Уступив в полуфинале турецкому борцу Селяхаттину Киличаллянну, Шуптар в схватке за третье место взял верх над представителем Польши Кшиштофом Бьенковски.

Отметим, что украинец на Европейских играх в Баку в июне 2015 года получил бронзовую награду.

Что такое вольная борьба?​

Спортивное единоборство, вид борьбы, в основе которого лежит позиционное маневрирование двух спортсменов, каждый из которых с помощью различных технических приемов (захватов, бросков, переворотов, подножек, подсечек и т.д.) пытается положить соперника на лопатки или набрать большее количество очков в процессе борьбы. От классической борьбы свободная отличается широким спектром техник, включающих использование ног: зацепы, подсечки, подножки и прочее.



Участники соревнований делятся на весовые категории – 7 для мужчин: до 55, 60, 66, 74, 85, 96 и 120 кг и 4 для женщин в программе Олимпийских игр: 48, 55, 60 и 72 кг и 7 для женщин в неолимпийских весовых категориях: до 48, 51, 55, 59, 63, 67, 72 кг.

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