Украинский борец получил бронзу Европейских игр-2019 из-за дисквалификации белоруса

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Николай Кучмий
Николай Кучмий / borba.com.ua

Украинский борец греко-римского стиля Николай Кучмий получил бронзовую награду Европейских игр-2019 в Минске.

Это произошло после того, как за употребление допинга был дисквалифицирован белорус Кирилл Грищенко. Об этом сообщает InsideTheGames.

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Белорус завоевал золото Европейских игр в весовой категории 130 кг, Кучмий уступил Грищенко еще в четвертьфинале.

Таким образом серебряный призер грузин Якоб Каджая получил золото, бронзовый призер россиянин Сергей Семенов – серебро, а украинец, который уступил Семенову в схватке за третье место, – бронзу.

Теперь на счету украинской команды 52 медали, в том числе 16 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых. В общекомандном зачете сборная Украины заняла 3 место.


Инфографика выступления сборной Украины на Европейских играх (без медали Кучмия)

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Европейские игры 2019
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