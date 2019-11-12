Украинский борец получил бронзу Европейских игр-2019 из-за дисквалификации белоруса
Украинский борец греко-римского стиля Николай Кучмий получил бронзовую награду Европейских игр-2019 в Минске.
Это произошло после того, как за употребление допинга был дисквалифицирован белорус Кирилл Грищенко. Об этом сообщает InsideTheGames.
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Белорус завоевал золото Европейских игр в весовой категории 130 кг, Кучмий уступил Грищенко еще в четвертьфинале.
Таким образом серебряный призер грузин Якоб Каджая получил золото, бронзовый призер россиянин Сергей Семенов – серебро, а украинец, который уступил Семенову в схватке за третье место, – бронзу.
Теперь на счету украинской команды 52 медали, в том числе 16 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых. В общекомандном зачете сборная Украины заняла 3 место.
Инфографика выступления сборной Украины на Европейских играх (без медали Кучмия)
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