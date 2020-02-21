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Украинский чемпион мира может продолжить карьеру в "Спартаке"

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Кирилл Дрышлюк / Getty Images

Полузащитник "Александрии" Кирилл Дрышлюк может продолжить карьеру за рубежом.

Чемпион мира в составе сборной Украины (U-20) находится в расположении "Спартака" из Юрмалы, сообщает FootBoom.

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Латвийский клуб может арендовать перспективного украинца. Ранее 20-летний хавбек проходил просмотр в перволиговом "Черноморце", но по каким-то причинам не подошел "морякам".

Отметим, что Дрышлюк не попадал в заявку первой команды "Александрии" (0 матчей в этом сезоне), выступал за дублирующий состав.

  • В финале чемпионата мира-2019 "сине-желтые" победили команду Южной Кореи со счетом 3:1.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Трансферы ФК Александрия Чемпионат мира U-20 Футбол Спорт
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