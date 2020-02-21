Украинский чемпион мира может продолжить карьеру в "Спартаке"

Полузащитник "Александрии" Кирилл Дрышлюк может продолжить карьеру за рубежом.

Чемпион мира в составе сборной Украины (U-20) находится в расположении "Спартака" из Юрмалы, сообщает FootBoom.

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Латвийский клуб может арендовать перспективного украинца. Ранее 20-летний хавбек проходил просмотр в перволиговом "Черноморце", но по каким-то причинам не подошел "морякам".

Отметим, что Дрышлюк не попадал в заявку первой команды "Александрии" (0 матчей в этом сезоне), выступал за дублирующий состав.