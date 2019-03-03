Украинский дуэт красавиц-синхронисток завоевал золото на этапе Мировой серии

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Владислава и Марина Алексеевы
Владислава и Марина Алексеевы / НОК Украины

На этапе Мировой серии FINA по синхронному (артистическому) плаванию в Париже прозвучал гимн Украины. На первую ступень пьедестала в произвольной программе взошел дуэт в составе Владиславы и Марины Алексеевых.

В произвольной программе украинки набрали 91,6333 балла, опередив спортсменок из Японии и Испании.

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Это уже третья медаль для Украины на этом турнире. Ранее украинские синхронистки выиграли две золотые медали в первый день соревнований в Париже.

Спорт 24 сообщал, что украинец Михаил Романчук стал победителем заплыва на 400 метров вольным стилем в рамках турнира Antwerp Diamond Speedo Racе 2019, который прошел в бельгийском городе Антверпене.

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Теги: Спорт Плавание
Источник: 24 Канал
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