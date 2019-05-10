Украинский дзюдоист выиграл бронзовую награду на турнире серии Grand Slam

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Богдан Ядов
Богдан Ядов

У столиці Азербайджану у п'ятницю, 10 травня, стартував турнір з дзюдо серії Grand Slam. У перший же день Україна здобула нагороду.

Украинский дзюдоист Богдан Ядов, выступающий в весовой категории до 66 кг, выиграл бронзовую награду. 

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Украинец в четвертьфинале уступил хозяину турнира Ниджату Шихализаде в борьбе за выход в финальные схватки. Поэтому был вынужден бороться в утешительном финале. Сначала Ядов победил испанца Альберто Гайтеро Мартина, впоследствии представителя Узбекистана Мухриддина Тиловова. И завоевал бронзовую награду.

Видео схватки Богдан Ядов –​ Мухриддин Тиловов

Стоит добавить, что в утешительном финале выступал еще один украинец Георгий Зантарая. Но он уступил Ибрагиму Алиеву из Азербайджана. 

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Теги: Новости Спорта Спорт Дзюдо
Источник: 24 канал
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