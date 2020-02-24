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Украинский дзюдоист завоевал серебро на престижной серии Grand Slam в Германии

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Кеджау Ньябали / youtube.com

В немецком Дюссельдорфе проходят соревнования международной серии Grand Slam. Украинец гвинейского происхождения Кеджау Ньябали получил второе место.

В турнире принимают участие около 700 атлетов из ста стран мира. Кенджау Ньюбали выступает в категории до 90 кг. В финале турнира украинец уступил сопернику из Узбекистана Давлат Бабанову.

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Лучшие моменты матчей Кеджау Ньюбали в турнире

Добавим, на турнире серии Grand Slam в Париже победительницей в весовой категории до 48 кг стала 19-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид.

Интересные факты о Кеджау Ньюбали

  • Лидер сборной Украины в категории до 90 кг.
  • В 2009 году в Париже стал чемпионом мира среди юниоров.
  • На чемпионате Украины по дзюдо в 2015 году завоевал золотую медаль в категории до 90 кг.
  • Получил бронзу соревнований серии "Grand Slam" в 2017 году в Баку.
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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Дзюдо
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