Украинский дзюдоист завоевал серебро на престижной серии Grand Slam в Германии
В немецком Дюссельдорфе проходят соревнования международной серии Grand Slam. Украинец гвинейского происхождения Кеджау Ньябали получил второе место.
В турнире принимают участие около 700 атлетов из ста стран мира. Кенджау Ньюбали выступает в категории до 90 кг. В финале турнира украинец уступил сопернику из Узбекистана Давлат Бабанову.
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Лучшие моменты матчей Кеджау Ньюбали в турнире
Добавим, на турнире серии Grand Slam в Париже победительницей в весовой категории до 48 кг стала 19-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид.
Интересные факты о Кеджау Ньюбали
- Лидер сборной Украины в категории до 90 кг.
- В 2009 году в Париже стал чемпионом мира среди юниоров.
- На чемпионате Украины по дзюдо в 2015 году завоевал золотую медаль в категории до 90 кг.
- Получил бронзу соревнований серии "Grand Slam" в 2017 году в Баку.
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