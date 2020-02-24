Украинский дзюдоист завоевал серебро на престижной серии Grand Slam в Германии

В немецком Дюссельдорфе проходят соревнования международной серии Grand Slam. Украинец гвинейского происхождения Кеджау Ньябали получил второе место.

В турнире принимают участие около 700 атлетов из ста стран мира. Кенджау Ньюбали выступает в категории до 90 кг. В финале турнира украинец уступил сопернику из Узбекистана Давлат Бабанову.

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Лучшие моменты матчей Кеджау Ньюбали в турнире

Добавим, на турнире серии Grand Slam в Париже победительницей в весовой категории до 48 кг стала 19-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид.

Интересные факты о Кеджау Ньюбали