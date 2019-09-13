Украинский форвард забил эффектный гол пяткой в матче чемпионата Финляндии: видео

Украинский полузащитник СИКа Денис Олейник отметился голом в матче 23-го тура чемпионата Финляндии против ВВС (1:1).

Украинец вышел в стартовом составе команды и сравнял счет в концовке встречи. На 88-й минуте Олейник забил пяткой гол, установив окончательный счет матча, пишет Sport Arena.

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Олейник выступает за финский клуб с лета прошлого года. Также за рубежом полузащитник играл за "Витесс" и "Дармштадт", а в Украине – за "Динамо", "Металлист", "Нефтяник", "Днепр", "Десну" и "Арсенал-Киев".

В текущем году 32-летний украинец провел за СИК 27 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 2 результативные передачи.

СИК идет на 2-м месте в турнирной таблице группы вылета чемпионата Финляндии. В следующем матче 21 сентября команда сыграет против ХИФК.