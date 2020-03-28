Украинский футбол на грани катастрофы: журналист о судьбе клубов после карантина

Известный спортивный журналист и ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганык поделился мнением о судьбе украинских клубов после карантина. Журналист считает, что футбол в Украине находится на грани катастрофы.

Как считает Цыганык, футбол был социальным проектом, но сейчас люди вынуждены вкладывать средства в медицину, чтобы бороться с коронавирусом. Украинские клубы пытаются помогать и вкладывать свободные деньги, чтобы создать нормальные условия для жизни. Сейчас страна остановлена, заработать на бизнесе очень сложно.

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На данном этапе украинский футбол на грани катастрофы,

– сказал журналист в эфире "Цыганык LIVE".

Игорь Цыганык также ответил на вопрос о существовании наших клубов до конца сезона.

"Сейчас сложно что-то предсказать. Президенты клубов пока на паузе. Пока хватает какого-то "жира" и можно найти запасы. Но если ситуация будет продолжаться долго, они задумаются о том, что делать дальше", – заявил Цыганык.

Игорь Цыганык рассказал, что сейчас УЕФА и ФИФА должны выйти на первый план и стать посредниками между клубами, футболистами и рекламодателями, чтобы сохранить футбол. Экономически владельцы клубов не смогут тянуть социальную нагрузку под названием футбол.

Ведущий программы "ПроФутбол" высказал мнение о судьбе Андрея Ярмоленко.

"У него достаточно серьезный контракт. Сам Ярмоленко сейчас в таком возрасте, что может выдать еще пару хороших сезонов в серьезном европейском клубе. Вполне возможно, что он вернется в "Динамо", но не сейчас", – сказал журналист.

Добавим, что по состоянию на утро, 28 марта, в Украине коронавирус унес жизни 8 человек. Всего в Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной инфекции.



Коронавирус в Украине / Инфографика Центра общественного здоровья

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