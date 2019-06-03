Украинский футболист – в топ-10 рейтинга среди футболистов сборных от УЕФА

На сайте УЕФА опубликован рейтинг FedEx Performance Zone. Он отображает текущую форму футболистов в матчах за сборную – от Лиги наций до Евро-2020. В топ-10 этого рейтинга есть и украинец.

Седьмое место в этом рейтинге занимает вратарь сборной Украины Андрей Пятов. При этом еще в марте 2019 года он был на четвертом месте (после матча против Португалии). Но пропущенный гол от сборной Люксембурга в квалификации Евро-2020 опустил игрока на седьмое место.

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Также в рейтинге есть еще три игрока сборной Украины. На 66-й позиции – Евгений Коноплянка, на 67-й – Александр Караваев. Тарас Степаненко на 97-й позиции.

Лидирует в рейтинге форвард сборной Франции Антуан Гризманн.

FedEx Performance ZoneЭто рейтинг, который отражает текущую форму игроков в Лиге наций, Европейской квалификации и товарищеских матчах сборных в преддверии Евро-2020. Специальный алгоритм строит рейтинг на основании официальной статистики футболистов. Начальный рейтинг формируют показатели игроков на групповом этапе Лиги наций. Все последующие выступления в Европейской квалификации, Лиге наций и товарищеских матчах сборных меняют рейтинг.



Всем футболистам присвоены основные игровые позиции, на которых они проводят больше всего времени: вратари, защитники, полузащитники и нападающие. Для каждой позиции учитывается своя статистика. Например, сухие матчи, подкаты и отборы являются ключевыми для игроков обороны. Голы, голевые пасы и подачи в штрафную – для полузащитников и нападающих.



Алгоритм учитывает статистику в Лиге наций, Европейской квалификации и товарищеских матчах сборных. Данные обновляются после каждого матча в режиме реального времени.



Поскольку FedEx Performance Zone отображает форму игроков в турнирах для сборных, он учитывает только Лигу наций, Европейскую квалификацию и товарищеские встречи. Выступления за клубы не берутся в расчет. Выступления на групповом этапе Лиги наций и Европейской квалификации весят одинаково. В следующих раундах, например, в финальной стадии Лиги наций, удельный вес повышается. То же касается финальной стадии Евро-2020. Товарищеские матчи весят меньше турнирных. Алгоритм учитывает уровень соперника – как рейтинг сборной в Лиге наций, так и место ассоциации в рейтинге УЕФА.