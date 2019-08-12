Украинский футболист чуть не забил гол ударом со штрафного со своей половины поля: видео

Зрители на матче запорожского "Металлурга" против "Ингульца" в Первой лиге чуть не стали свидетелями футбольного шедевра. Однако помехой этому стала перекладина ворот.

На 71-й минуте матча "Металлург" получил право на штрафной удар на своей половине поля. Евгений Сухина решил не разыгрывать мяч, а нанести удар по воротам соперника.

Читайте также: Скандалы в УПЛ – угрозы "Динамо" из-за телепула, "Шахтер" против титульного спонсора

Игрок был близок к тому, чтобы забить гол, ведь голкипер Богдан Шуст далеко отошел от линии ворот. Но мяч попал в перекладину. Черний, который был первым на добивании, отправил мяч мимо рамки ворот.

Стоит добавить, что если бы Сухина забил бы гол, то стал бы героем матча. К этому времени "Металлург" проигрывал 0:1 и играл вдевятером. А уже в концовке матча пропустил второй раз и проиграл 0:2.