Украинский футболист двумя голами помог своему клубу победить испанцев: видео
Украинский футболист "Динамо-Брест" Алексей Хобленко отметился двумя голами за свой белорусский клуб.
Хобленко забил "Марбелье", которая выступает в третьей испанской лиге.
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Финальный счет матча – 2:1. Также в составе клуба из Беларуси играли украинцы Александр Нойок и Артем Милевский.
Команды проводили контрольный матч. Спарринг был сыгран в рамках тренировочного сбора в Испании.
Источник: 24 Канал
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