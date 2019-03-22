Украинский футболист двумя голами помог своему клубу победить испанцев: видео

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Алексей Хобленко
Алексей Хобленко / dynamo-brest.by

Украинский футболист "Динамо-Брест" Алексей Хобленко отметился двумя голами за свой белорусский клуб.

Хобленко забил "Марбелье", которая выступает в третьей испанской лиге.

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Финальный счет матча – 2:1. Также в составе клуба из Беларуси играли украинцы Александр Нойок и Артем Милевский.

Команды проводили контрольный матч. Спарринг был сыгран в рамках тренировочного сбора в Испании.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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