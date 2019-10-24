Украинский футболист Харатин выступает за "Ференцварош" как венгр

4 Читати новину українською
Игорь Харатин
Игорь Харатин / Fradi

Бывший футболист киевского "Динамо" и луганской "Зари" Игорь Харатин рассказал, что не считается в венгерском клубе "Ференцварош" легионером. По словам футболиста, который родом из Мукачево, у него есть венгерские корни.

Футболист рассказал в программе "Трендец", что в заявку на матчи "Ференцвароша" он попадает как венгр. Впрочем, Харатин не подтверждал и не опровергал наличие венгерского паспорта.

Читайте также: Ребров переписал историю венгерского "Ференцвароша" и установил историческое достижение

Я здесь считаюсь не как легионер, потому что у меня есть корни венгерские. Я здесь (в Венгрии, – Спорт24) как местный. Когда попадаю в заявку на игру и нужно, чтобы было 4-5 игроков из Венгрии, то я считаюсь как венгр,
– рассказал Игорь.

Видео разговора с Харатиным

Игорь Харатин перешел в венгерский "Ференцварош" зимой 2019 года с луганской "Зари" и сразу выиграл национальное первенство.

Всего за венгров Игорь сыграл 33 матча, в которых забил 3 гола и сделал столько же результативных передач.

Как известно, "фради" тренирует украинец Сергей Ребров. За команду также выступают украинцы Даниил Игнатенко и Александр Зубков.

blog_ava
Полиомиелит: чем опасна болезнь и как от нее спасаться
сегодня
1224
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Ференцварош
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Динамо – Копенгаген: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
сегодня 20:30 Динамо – Копенгаген: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Юрій Семенюк 156
Сент-Этьен – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
сегодня 19:15 Сент-Этьен – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Юрій Семенюк 1214
Трансфер Ярмоленко: ФИФА возбудила дело против "Динамо" и "Боруссии"
сегодня 18:20 Трансфер Ярмоленко: ФИФА возбудила дело против "Динамо" и "Боруссии"
Юрій Семенюк 248
Сент-Этьен – Александрия: анонс матча лиги Европы
сегодня 16:40 Сент-Этьен – Александрия: анонс матча лиги Европы
Ігор Саджениця 87
Какой нормальный человек станет в ворота, чтобы в него бросали шайбой, - регбистка и хоккеистка
сегодня 16:00 Какой нормальный человек станет в ворота, чтобы в него бросали шайбой, - регбистка и хоккеистка
Станіслав Безушко 39
Новости
Больше новостей
Залиште відгук