Украинский футболист Харатин выступает за "Ференцварош" как венгр

Бывший футболист киевского "Динамо" и луганской "Зари" Игорь Харатин рассказал, что не считается в венгерском клубе "Ференцварош" легионером. По словам футболиста, который родом из Мукачево, у него есть венгерские корни.

Футболист рассказал в программе "Трендец", что в заявку на матчи "Ференцвароша" он попадает как венгр. Впрочем, Харатин не подтверждал и не опровергал наличие венгерского паспорта.

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Я здесь считаюсь не как легионер, потому что у меня есть корни венгерские. Я здесь (в Венгрии, – Спорт24) как местный. Когда попадаю в заявку на игру и нужно, чтобы было 4-5 игроков из Венгрии, то я считаюсь как венгр,

– рассказал Игорь.

Видео разговора с Харатиным

Игорь Харатин перешел в венгерский "Ференцварош" зимой 2019 года с луганской "Зари" и сразу выиграл национальное первенство.

Всего за венгров Игорь сыграл 33 матча, в которых забил 3 гола и сделал столько же результативных передач.

Как известно, "фради" тренирует украинец Сергей Ребров. За команду также выступают украинцы Даниил Игнатенко и Александр Зубков.