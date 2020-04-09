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Украинский футболист имитировал сотрясение мозга ради перехода в киевское "Динамо"

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Олег Саленко / ФК "Динамо"

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко откровенно рассказал, на какие жертвы пошел, чтобы попасть в киевский клуб. Футболист нашел интересный для этого выход.

Об этом футболист вспомнил в интервью изданию Чемпионат. После Евро-1988, которое происходило в Германии, за футболистом стало следить киевское "Динамо".

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Селекционер клуба Сучков приезжал в Ленинград, рисовал перспективы для Саленко. Тренер "Зенита" Завидонов в конце сезона пытался отказать Саленко, чтобы тот остался в клубе, но футболист для себя все уже решил.

Тогда "Динамо" было базовым клубом сборной. Еще одним преимуществом "динамовцев" было то, что они обещали помочь футболисту решить все вопросы с армией. Тогда Саленко решил схитрить.

Сейчас уже, наверное, можно открыть маленький секрет. В последнем матче за "Зенит" в Москве я сымитировал сотрясение мозга за пять минут до конца игры – только бы меня в армию сразу из манежа не "загребли". С таким диагнозом на полгода отсрочку от призыва давали. Три дня я честно провалялся в больнице,
– рассказал Саленко.

Карьера Олега Саленко

  • За "Динамо" Саленко выступал в 1989/92 годах.
  • Затем украинский нападающий выступал в "Логроньесе" (1993/94), "Валенсии" (1994/95) , в 1995 году перешел в шотландский "Рейнджерс", затем выступал в турецком "Истанбулспоре" (1996/97).
  • В первом же сезон в Турции стал одним из лучших бомбардиров команды, однако уже на следующий сезон оказался вне игры.
  • В чемпионатах СССР 111 матчей, 28 голов. В еврокубках – 20 матчей, 5 голов. Участник и лучший бомбардир Чемпионата мира по футболу 1994 года (3 игры, 6 голов). Обладатель рекорда чемпионатов мира по количеству голов в одном матче – 5
  • Чемпион Европы среди юношей (1988).
  • Чемпион Шотландии в 1996 году.
  • Вошел в историю и как первый главный тренер сборной Украины по пляжному футболу.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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