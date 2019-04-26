Украинский футболист эпично наказал голкипера за финты у своих ворот: видео
Украинский футболист Богдан Мишенко сполна воспользовался ошибкой голкипера в матче чемпионата Беларуси.
"Торпедо Белаз" одержало уверенную домашнюю победу над минским "Торпедо" в матче 5 тура чемпионата Беларуси (2:0).
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Хозяева забили дважды еще в первой части встречи. Сначала отличился Гайдучек, а еще через 12 минут хозяевам удалось во второй раз огорчить соперника – гол на свой счет записал украинский полузащитник Богдан Мишенко, который воспользовался нелепой ошибкой вратаря.
В этом розыгрыше чемпионата Беларуси Мишенко сыграл все 5 матчей, в которых забил 2 гола. Команда украинца сейчас находится на третьем месте, имея в своем активе 10 очков.
Смотрите видео гола Богдана Мишенко