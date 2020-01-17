Украинский футболист, которого выгнали из клуба за визит в Россию, прокомментировал скандал

Клуб Первой лиги "Агробизнес" заявил на своем сайте об увольнении форварда Игоря Сикорского из-за его поездки в Питер во время зимнего межсезонья.

Футболист отметил, что если бы знал о такой реакции, то в Россию не поехал бы.

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Я действительно ездил в Питер на четыре дня по приглашению родственников. Честно говоря, даже предположить не мог, во что мне это выльется. Если бы я знал, что из-за этой поездки вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет разорвать контракт, то понятно, что об этой поездке я бы и не задумывался.

"Действительно, это вызвало у меня шок. Но с другой стороны, почему, когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, то это не вызвало столь бурную реакцию украинского сообщества, не было такого хайпа, как в случае со мной? Или, хоть Усик провел свой бой в России, но он по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ. Я все понимаю, и согласен с любым решением клуба из Волочиска. Принимаю его таким, каким оно есть", – сказал Сикорский в интервью SportArena.

В текущем сезоне Первой лиги Сикорский провел за "Агробизнес" 18 матчей, забив 8 голов и сделав 2 результативные передачи. Ранее нападающий выступал за "Зарю", алчевскую "Сталь", "Гелиос", "Николаев", "Верес", "Горняк-Спорт" и латвийский "Даугавпилс".