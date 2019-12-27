Украинец Федорив, который отвернулся от российского флага, покинул клуб из РФ

Российский клуб "Нижний Новгород" объявил о прекращении сотрудничества с украинским защитником Виталием Федоривым.

Официальный сайт клуба сообщает, что соглашение с игроком расторгнут по обоюдному согласию.

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Федорив выступал в составе "Нижнего Новгорода" с марта 2018 года, сыграв в общей сложности 50 матчей. В текущем сезоне украинец провел 17 игр во втором по силе дивизионе России.

В Украине Федорив запомнился по выступлениям за "Кривбасс", "Говерла" и "Олимпик", будучи при этом воспитанником киевского "Динамо", за первую команду которого Виталий сыграл лишь пять матчей.

Напомним, что Федорив стал участником громкого скандала. В августе прошлого года украинец демонстративно отвернулся от российского флага во время исполнения гимна и продолжил смотреть в сторону трибун.



Федорив отвернулся от флага России во время исполнения гимна РФ