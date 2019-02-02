Украинский футболист перешел в португальский клуб

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Евгений Сердюк перешел в "Боавишту"
Евгений Сердюк перешел в "Боавишту" / Фото из соцсетей

Португальская "Боавишта" объявила о подписании контракта с украинцем Евгением Сердюком.

Предыдущим клубом 20-летнего украинца была "Фатима", которая выступает в третьем дивизионе чемпионата Португалии. Jeka, как зовут футболиста, за эту команду в 15 матчах забил 10 голов. Один из них – в Кубке Португалии.

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Детали условия перехода Евгения Сердюка в "Боавишту" не сообщают. Известно лишь о том, что контракт с игроком подписан до 2022 года.

Стоит отметить, что "Боавишта" сейчас среди аутсайдеров чемпионата Португалии, занимая 16-е место среди 18-и команд.

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Теги: Спорт Футбол Трансферы
Источник: 24 Канал
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