Украинский футболист перешел в португальский клуб
Португальская "Боавишта" объявила о подписании контракта с украинцем Евгением Сердюком.
Предыдущим клубом 20-летнего украинца была "Фатима", которая выступает в третьем дивизионе чемпионата Португалии. Jeka, как зовут футболиста, за эту команду в 15 матчах забил 10 голов. Один из них – в Кубке Португалии.
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Детали условия перехода Евгения Сердюка в "Боавишту" не сообщают. Известно лишь о том, что контракт с игроком подписан до 2022 года.
Стоит отметить, что "Боавишта" сейчас среди аутсайдеров чемпионата Португалии, занимая 16-е место среди 18-и команд.
Источник: 24 Канал
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