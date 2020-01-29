Украинский футболист, поднявший скандал в российских СМИ, перешел в европейский клуб

Украинский полузащитник Юрий Габовда перешел в венгерский клуб "Дебрецен".

Об этом информирует официальный сайт венгерской команды. Детали соглашения и сроки личного контракта 30-летнего футболиста не сообщаются.

О Габовду: Россияне угрожают украинскому футболисту за пост в Instagram

Отметим, что Юрий Габовда уже имеет опыт выступлений в российском чемпионате. Последним клубом Габовды был "Халадаш", который он покинул в декабре прошлого года. В Украине воспитанник львовского футбола известен по выступлениям за "Карпаты", "Кривбасс" и симферопольскую "Таврию". Также защищал цвета минского "Динамо".

Напомним, в июле 2019 года в Instagram Юрия Габовды, который еще тогда играл за "Халадаш", было опубликовано сообщение "Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет. Красная карточка коф. 1.01. Слава Украине!". Его команда должна была играть против российского "Краснодара-2" в пятницу, 5 июля.

Из-за этого сообщения в российских СМИ поднялся скандал. А в комментариях под фотографиями Габовды и ему в сообщения начали приходить угрозы. Однако не только самому игроку, но и его семье. Сам футболист заявил, что его страницу взломали, и он этого не делал.