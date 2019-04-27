Украинский футболист подвел свою команду в матче чемпионата Испании

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Роман Зозуля
Роман Зозуля

Нападающий испанского "Альбасете" украинец Роман Зозуля в рамках 36 тура второго испанского дивизиона с "Осасуной" (0:2) вышел в стартовом составе.

Зозуля при счете 0:1 в пользу "Осасуны" получил красную карточку. Украинец рукой не дал залететь мячу в ворота "Альбасете" на 77-й минуте встречи.

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Однако эта жертва оказалась напрасной. Роберто Торрес реализовал назначенный за этот фол пенальти, сделав счет 2:0. Игра так и завершилась.

Эта красная карточка стала для Зозули третьей в этом сезоне. До этого он был удален в игре с "Эльче" и "Осасуной" в первом круге.

29-летний украинец в этом сезоне забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в рамках 31 матча. "Альбасете" за 7 туров до конца чемпионата идет вторым в Сегунде, а "Осасуна" занимает первую строчку.

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Теги: Роман Зозуля Новости Спорта Спорт Футбол
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