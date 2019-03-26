Украинский футболист получил ужасное рассечение в матче с Люксембургом

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Александр Караваев травмировался
Александр Караваев травмировался / Getty Images

Защитник сборной Украины Александр Караваев не смог доиграть матч квалификации Евро-2020 против Люксембурга.

26-летний Краваев, который появился на поле на 79 минуте вместо Богдана Бутко, уже на 87 минуте встречи получил травму и не смог продолжить участие в матче. Вместо него на поле появился полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский.

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У него (Караваева, – Спорт 24) два рассечения в одном месте. Одно уже зашили. Врачи сделали все, что могли. Посмотрим, как будет утром. Хорошо, что обошлось только этим,
– рассказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Спорт 24 писал, что сборная Украины в матче второго тура квалификации к Евро-2020 чудом смогла на выезде обыграть сборную Люксембурга. Поединок завершился со счетом 2:1. За хозяев поля забил Давид Тюрпель. В составе Украины отличился Виктор Цыганков, сравняв счет. Решающий гол на счету Родригеса (автогол).

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Теги: Новости Спорта Сборная Украины по футболу Спорт Футбол Евро-2020
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